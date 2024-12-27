Россия погрязла в войне и ситуация в небе над ней не становится более безопасной, но в то же время непредсказуемой, говорит Чалый

Почему в РФ все еще работает коммерческое авиасообщение?

Сбитие россиянами очередного пассажирского самолета должно стать последней каплей!

Небо над европейской частью РФ очень опасно для авиакомпаний. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) должна немедленно ввести запрет на полеты в РФ и закрыть небо для гражданских.

Россия погрязла в войне и ситуация в небе над ней не становится безопаснее, а с учетом ошибок и целенаправленных действий военных, уже систематически сбивающих гражданские самолеты, стала непредсказуемой.

Напоминаю: штаб-квартира ИКАО находится в Канаде. Представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству назначена Посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

Нужна соответствующая инициатива и активные мероприятия!

Источник — допис Валерия Чалого в Фейсбуке.