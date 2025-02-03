Журналіст та економіст Андрій Клименко розповів, чому не варто чекати на припинення вогню

Тим, хто читає.

Я б зараз дуже радив всім (наполегливо радив…) пристебнути паски, вимкнути фонтани традиційних "срачів" (просто не витрачати на них час) і сконцентруватися на реальних справах. Тих що працюють на нашу стійкість і перемогу.

Нам доведеться досить швидко придумати і реалізувати як вистояти без Америки. Бо довіряти такій Америці — це просто глупо. Ситуативно — може бути, але це дуже ненадійно.

В умовах світової кризи, що вже розпочата мільярдерами, які просто купили країну за свої гроші і через використання соцмереж і тепер реалізовуватимуть усі свої дитячі чи інші комплекси, ламатимуть іграшки, щоб подивитись, що у них усередині… Потім прийдуть дорослі, щоб все це виправляти…

Але до цього можна не дожити. А ми маємо зберегти незалежну країну.

Не маю часу, щоб розжовувати очевидне: жодних виборів не буде, тому що вони можливі після відміни воєнного стану.

Відміни воєнного стану не буде, тому що не буде припинення вогню.

Припинення вогню не буде, тому що нема і не буде гарантій безпеки (це такі, коли якісь сильні держави вступають у війну на боці України якщо що…, а не меморандуми…)

Припинення вогню не буде ще й тому, що Путін хоче спочатку на міжнародному рівні "узаконити" 4 області плюс Крим.

А ще Путін хоче вибори. Він точно розрахував, що цього ж вже хочуть багато хто з великих українських політиків — і старих, і нових.

Тому треба про всяк випадок уважно запам'ятовувати тих, хто просуває вибори і агітує за вибори. Це свідомі або не свідомі вороги, які просувають цілі Путіна.

До речі. В цивілізованому світі в перші дні після цього трешу спостерігалось обговорення того, як краще поцілувати в дупу (самі розумієте кого).

Нарешті це проходить. І у світі вже формується спротив, консолідований спротив цьому трешу.

Так, українська влада має говорити про мир і про перемовини з позицій сили за участі кількох найсильніших країн. Вона про це і говорить. І ні про що інше. Інакше світ, який природно "втомився" від великої війни в Європі, скаже, що Україна не хоче миру…

Ще раз повторю цитату полковника Костянтина Машовця: "Не мішайте до купи дві речі — прихильність до влади й патріотизм…"

Мені особисто (як і сотням тисяч людей реальної справи) були і будуть фіолетові всі політичні партії. Але нам не "фіолетова" Україна. В нас вона жовто-блакитна. І так буде…

Джерело: пост Клименко у Facebook