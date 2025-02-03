Журналист и экономист Андрей Клименко рассказал, почему не стоит ждать прекращения огня

Тем, кто читает. Я бы сейчас очень советовал всем (настойчиво советовал…) пристегнуть пояски, выключить фонтаны традиционных "срачей" (просто не тратить на них время) и сконцентрироваться на реальных делах работающих на нашу стойкость и победу.

Нам придется довольно быстро придумать и реализовать как выстоять без Америки. Ибо доверять такой Америке – это просто глупо.

В условиях мирового кризиса, уже начатого миллиардерами, которые просто купили страну за свои деньги и через использование соцсетей и теперь будут реализовывать все свои детские или другие комплексы, будут ломать игрушки, чтобы посмотреть, что у них внутри… Затем придут взрослые, чтобы все это исправлять…

Но до этого можно не дожить. А мы должны сохранить независимую страну.

Нет времени, чтобы разжевывать очевидное: никаких выборов не будет, потому что они возможны после отмены военного положения.

Отмены военного положения не будет, потому что не будет прекращения огня.

Прекращения огня не будет, потому что нет и не будет гарантий безопасности (это такие, когда какие-то сильные государства вступают в войну на стороне Украины, если что…, а не меморандумы…)

Остановки огня не будет еще и потому, что Путин хочет сначала на международном уровне "узаконить" 4 области плюс Крым.

А еще Путин хочет выборы. Он точно рассчитал, что этого же хотят многие из крупных украинских политиков — и старых, и новых.

Поэтому надо на всякий случай внимательно запоминать тех, кто продвигает выборы и агитирует за выборы. Это сознательные или не сознательные враги, продвигающие цели Путина.

Кстати. В цивилизованном мире в первые дни после этого треша наблюдалось обсуждение того, как лучше поцеловать в задницу (сами понимаете кого).

Наконец-то это проходит. И в мире уже формируется сопротивление, консолидированное сопротивление этому трешу.

Да, украинские власти должны говорить о мире и о переговорах с позиций силы при участии нескольких сильнейших стран. Она об этом и говорит. И ни о чем другом. Иначе мир, естественно "уставший" от великой войны в Европе, скажет, что Украина не хочет мира…

Еще раз повторю цитату полковника Константина Мащевца: "Не мешайте в кучу две вещи — привязанность к власти и патриотизм…"

Мне лично (как и сотням тысяч людей реального дела) были и будут фиолетовые все политические партии. Но нам не "фиолетовая" Украина. У нас она желто-голубая. И так будет.

Источник: пост Клименко в Facebook