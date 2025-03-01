Глибока ненависть до Зеленського: оглядач The Atlantic пояснив, що насправді сталося у Білому домі

Адміністрація Трампа не керується інтересами США, Трамп та Венс керуються особистою ненавистю до Зеленського

В тому, що сталося у Білому домі 28 лютого між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, є позитивний аспект. Під час сварки увесь світ нарешті побачив справжнє обличчя Трампа – що дійсно стоїть за "фальшивою публічною дружелюбністю" американського президента. Це глибока ненависть до Зеленського.

Про це написав оглядач авторитетного журналу The Atlantic Девід Фрум. Він зазначив, що добре, що цей скандал стався публічно – було б гірше, якби на Зеленського намагалися так тиснути за закритими дверима.

"Трамп і Венс показали американцям і союзникам Америки свою прихильність до Росії та свою неприязнь до України загалом і до її президента зокрема. Правда неприємна, але треба дивитися їй в очі", – зазначив він.

Фрум підкреслив, що інцидент в Овальному кабінеті показав – ні, адміністрація Трампа не керується інтересами США, навіть помилковими. Трамп та Венс керуються особистою ненавистю до Зеленського та готові принести будь-які інтереси США в жертву цьому почуттю.

"І президент, і віцепрезидент показали очолюваній США системі альянсів те, що їй необхідно було терміново знати: систему національної безпеки Заходу очолюють двоє людей, яким не можна довіряти захист союзників Америки, і які глибоко співчувають найагресивнішому диктатору світу", – додав Фрум.

На думку оглядача, союзникам США терміново потрібно виробити "план Б", щоб забезпечити колективну безпеку для себе. Адміністрація США, яка віддає перевагу диктатору, не може бути гарантом безпеки будь-якої держави. Під час першої каденції Трампа в його адміністрації було багато адекватних чиновників, в Конгресі існувала демократична опозиція, яка утримувала його від "найбільших безумств". Але цього разу Трамп має повністю контрольованих Конгрес та адміністрацію, сповнену власних призначенців.

"Партія, яка підтримує Трампа, сьогодні оголила своє обличчя світові в Овальному кабінеті. Ніхто, хто бачив це обличчя, ніколи не забуде цього гротескного видовища", – резюмував Фрум.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Проте під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ серед доходять висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну.