Навіть Гугл знає про початок вторгнення більше, ніж Трамп - Ганна Маляр
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Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала слова американського президента про бої за Київ
"Не забувайте, що це мало закінчитися за тиждень. І якби він (Путін) не загруз у багнюці зі своїми армійськими танками, він би був у Києві приблизно за п'ять годин"
У цих словах Трампа найстрашніше — це глибина його непоінформованості. Людини, яку інформують всі спецслужби держави і яка має доступ до будь-якої інформації.
Та, власне, навіть Гугл знає про ті події дуже багато ледь не з погодинною хронологією.
Питання тепер чи не переплутав він війни.
Жарти жартами, але за такого рівня розуміння ситуації не можуть прийматись рішення, здатні ситуацію вирішити.
Джерело: пост Маляр у Telegram
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