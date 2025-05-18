Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала слова американського президента про бої за Київ

"Не забувайте, що це мало закінчитися за тиждень. І якби він (Путін) не загруз у багнюці зі своїми армійськими танками, він би був у Києві приблизно за п'ять годин"

У цих словах Трампа найстрашніше — це глибина його непоінформованості. Людини, яку інформують всі спецслужби держави і яка має доступ до будь-якої інформації.

Та, власне, навіть Гугл знає про ті події дуже багато ледь не з погодинною хронологією.

Питання тепер чи не переплутав він війни.

Жарти жартами, але за такого рівня розуміння ситуації не можуть прийматись рішення, здатні ситуацію вирішити.

Джерело: пост Маляр у Telegram