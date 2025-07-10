"Може похуліганити": що змінить "удар" Трампа в колах Путіна

У Путіна та його людей зміни точно відбудуться

Нещодавно американський президент Дональд Трамп анонсував "сюрприз" та заявив, що незадоволений діями глави Кремля Володимира Путіна. Проте таємницю він розкривати відмовився, проте вже з’явилися припущення, що Трамп міг мати на увазі.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив в інтерв’ю для "Радіо Свобода", що Трамп "може похуліганити".

"Точково влупити по чомусь і сказати "я ж говорив". Я не думаю, що риторика в Москві зміниться", — каже Клімкін.

Варто додати, що в даному контексті Клімкін абстрактно говорить про удар, тобто він може бути не таким буквальним. Наразі поки що точно не відомо, що американський лідер насправді мав на увазі.

Павло Клімкін.

При цьому Клімкін наголосив, що у Путіна та в його колах у такому разі зміниться "калькуляція, де вони знаходяться економічно".

"Оскільки формально воювати вони можуть. Але чи дозволить їм економіка воювати нескінченно — я цього не бачу", — пояснив дипломат.

Що було раніше

Дональд Трамп заявив, що він незадоволений діями Володимира Путіна та анонсував "сюрприз".

"Я незадоволений Путіним, він вбиває багато людей. Багато хто з них це солдати. Його солдати та їх (українські, — ред.) солдати. І зараз це до 7000 тисяч на тиждень", — сказав Трамп.

На уточнююче запитання журналістів, чи буде він щось із цим робити, американський президент зазначив, що ЗМІ про це не скаже. Однак він пообіцяв, що це буде "невеликий сюрприз". Він не став вдаватися до деталей свого плану, але натякнув, що серед варіантів запровадження пакету "руйнівних санкцій" проти Росії. Крім того, він додав, що схвалив постачання певних типів озброєння в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп розповів про свої погрози голові РФ Володимиру Путіну щодо бомбардування Москви.