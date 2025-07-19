Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос про наслідки удару Ізраїлю по Сувейді:

Що коїться в Сувейді, Сирія? Коротке зведення (станом на 19 липня 2025)

Бедуїнські племена масово поперли на Сувейду, і, за чутками, вже в місті. Це не раптовий порив — усе через дурнувате втручання Ізраїлю та місцевий бардак.

Розберемо, що до чого.

Ізраїльські авіаудари, які, за їхніми словами, мали "захистити друзів", лише розворушили осине гніздо. Друзів розсварили між собою: одні хочуть із Дамаском дружити, інші — ні. Сунітські племена, у свою чергу, наїжачилися, бо сприйняли друзькі заклики до автономії як ляпас, ще й підігрітий ізраїльською підтримкою. В результаті, друзькі цивільні тепер у більшій небезпеці через помсту та біженську колотнечу.

Очевидно, що у таких конфліктах святих немає. Урядові війська, бедуїни, друзькі ополчення — усі грішать. Атаки на цивільних, звірства, хаос. Ізраїль просто підлив бензину в цей вогонь. Додайте до цього дезінформацію. Казки про "тисячі" загиблих сіють паніку й унеможливлюють переговори.

Варто визнати, Хікмат аль-Хіджрі — головний порушник спокою. Цей друзький лідер плює на перемир’я, підтримує Ізраїль і роздмухує конфлікт. Через нього зусилля інших друзів та уряду Сирії йдуть коту під хвіст.

Виник вакуум влади. Сирійська армія відступила, щоб не сваритися з Ізраїлем. Друзькі ополчення (прихильники Хікмата аль-Хіджрі) кинулися мститися бедуїнам, не жаліючи цивільних. Бедуїни відповіли контратакою, заповнивши прогалину в безпеці. Результат — ще більше крові.

Ізраїль переграв сам себе. Хотіли захистити друзів і заблокувати сирійський уряд біля кордону, а натомість розпалили міжконфесійну ворожнечу й підняли бедуїнські племена. Тепер Ізраїль благає сирійські війська повернутися в Сувейду, щоб навести лад. Дебіли, *ля.

Що станом на зараз? Бої не вщухають, повідомляють про численних загиблих. Перемир’я висить на волосині. Всі закликають до деескалації, але довіри майже немає.

Джерело: публікація Семиволоса в Facebook