Шукають приводи для поновлення ударів: Ізраїль готує нову війну проти Ірану, пишуть ЗМІ

У Нетаньяху вважають, що Білий дім за певних умов підтримає відновлення атак на Іран

Ізраїль веде підготовку до поновлення війни з Іраном у випадку, якщо Тегеран спробує відновити свою ядерну програму. При цьому Ізраїль сподівається, що його підтримають США, попри те, що президент Дональд Трамп заявляв про встановлення миру на Близькому Сході.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на власні джерела. Зазначається, що Трамп та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорять подальші кроки щодо Ірану під час вечері у Білому домі.

Нетаньяху, кажуть джерела, хоче змусити Трампа узгодити із ним позиції щодо можливих переговорів з Іраном про нову "ядерну угоду", а також заздалегідь відшукати приводи для відновлення ударів по Ірану. У Нетаньяху вважають, що Білий дім за певних умов підтримає відновлення атак на Іран, особливо якщо Тегеран спробує вивезти високозбагачений уран з ядерних об'єктів, або відновить активну роботу над ядерною програмою.

Наразі в Ірану, як припускають США та Іран, є приблизно 400 кілограмів високозбагаченого урану. Він збагачений до рівня 60%, тоді як для того, щоб почати виробництво ядерної зброї, потрібен уран, збагачений до 90%. Вважається, що ці запаси перебувають в "ізольованому" стані на пошкоджених іранських ядерних об'єктах. Об'єкти, зазначається у звітах, зазнали сильних пошкоджень, проте не всі запаси Ірану та не вся інфраструктура знищена – тому розвідка спостерігає за ними.

Тим часом 26 червня, після активної 12-денної війни Ірану з Ізраїлем, до якої включалися навіть США, іранський лідер аятола Алі Хаменеї вийшов в мережу з публічною заявою з приводу її завершення. Глава Ірану заявив про "перемогу" попри втрату контролю над власним небом, масовані прильоти, під час яких Іран втрачав безліч військової техніки, атаки на ядерні об’єкти та загибель цілої низки своїх силовиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп не виключив, що Іран має додаткові ядерні об'єкти. Вашингтон ніколи не допустить того, щоб Тегеран отримав власну ядерну зброю. За даними ЗМІ, Іран міг розпочати ремонтні роботи на збагачувальному комплексі в Натанзі після ударів США по ядерних об’єктах. Нові супутникові фото свідчать про розміщення наметів та вантажівок на місці падіння бомб. Також відновлювальні роботи Іран почав на об'єкті у Фордо – там зафіксували будівельників.

США планують у рамках відновлення переговорів з Іраном щодо ядерної програми Тегерану запропонувати йому низку бонусів. Зокрема, Вашингтон готовий інвестувати великі гроші у розвиток іранської мирної ядерної енергетики, а також піти на послаблення санкцій та розблокувати значну частину заморожених активів країни.