Чи вплине ірано-ізраїльський конфлікт на постачання для Росії: Буданов дав неприємну відповідь

Іран постачає в Росію не готові вироби, а компоненти до них

Бойові дії на Близькому Сході та втрати, яких зазнав Іран протягом 12 днів війни з Ізраїлем, майже ніяк не вплинуть на військову допомогу, яку Тегеран надає російському режиму. Кремль вже давно отримує від Ірану здебільшого компоненти, а не готову зброю.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Громадському радіо". За його словами, процес постачання компонентів уповільнився, але Україна не побачить цієї затримки. А "шахеди" вже давно виробляються на російській території.

"Мені шкода вас розчаровувати, але Російська Федерація не так сильно залежить від постачань з Ірану. З Ірану переважно йдуть тільки компоненти, здебільшого це порох. Тому ні. Серйозно це ніяк не відобразиться", – пояснив глава ГУР.

Буданов додав, що Росія також може надати Ірану військову допомогу. Але це питання суто технічного характеру: навряд чи Кремль реально буде це робити, самим не вистачає.

"Чи може вона суто технічно? Так, суто технічно може. Чи зробить вона це? Ні, не зробить", – додав він.

Зазначимо, раніше Буданов сказав, що росіяни не планують зупиняти свій "літній наступ", проте навряд чи зможуть показати на фронті щось нове. На тлі цього вони продовжують працювати над зближенням із країнами на кшталт КНДР.

Раніше в матеріалі "Телеграфу" "Трамп тролить Іран і "завершує" війну: що це взагалі було і чого далі чекати світу і Україні" ми вже докладно пояснювали логіку вчинків Ірану. Якщо коротко, то грізна автократія вже давно намагається балансувати між "Тель-Авів за три дні", "США в труху" та мирним співіснуванням. Адже одна справа щось потужно декларувати у себе в країні та рекламувати на весь світ, а інша справа – реально воювати із Заходом та його союзниками.