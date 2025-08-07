Експерт Інституту ім. Олександра Поля Павло Вернівський про необхідність системного підходу у освіті:

Прочитав ряд постів про нашу неефективну систему вищої освіти і хочу вставити свої 5 копійок.

Почнемо з простого питання. Чому зараз найпопулярнішими спеціальностями залишається право, економіка, менеджмент + в останні роки ще IT додалось?

Особисто я дуже добре пам'ятаю як я обирав собі спеціальність. Непогано знаю математику — значить в економісти. Бо це тоді вважалась престижна професія (може зараз так само).

І насправді ж так думали не тільки я та мої батьки, а переважна більшість інших сімей, які вирішували куди відправляти своїх дітей вчитись.

В свою чергу, такий попит на ці спеціальності створив пропозицію зі сторони ВУЗів, які почали створювати такі спеціальності і пропонувати цю послугу навчання.

І фактично це привело до перекосів в системі освіти. Маю на увазі, що наша система почала готувати велику кількість тих самих юристів, економістів, філологів. Без чіткого розуміння чи потрібна така кількість цих спеціальностей нашій економіці.

Звичайно що така кількість юристів та економістів нашій економіці не потрібна, але будемо відверті. Так працює ринок.

З однієї сторони є попит на певні спеціальності. А з іншої сторони є пропозиція з боку університетів.

І я зараз не виправдовую цей порядок речей, бо завжди кажу, що ринок не завжди працює ефективно. І це лише один приклад такої неефективності, коли один ринок відірваний від економіки в цілому.

Однак з іншої сторони. А в нас щось було зроблено щоб цей ринок працював інакше? В нас є розуміння, які ми хочемо бачити галузі економіки в майбутньому? Скільки для них знадобиться фахівців?

Навіть візьмемо сектор Miltech. От зараз в галузі є високий попит на технічні спеціальності, бо є великий попит на військову продукцію. А що буде потім, коли війна закінчиться, коли зменшиться зовнішня допомога і зменшаться витрати на оборону? Чи будуть потрібні ці фахівці потім? Маю великі сумніви. І не, тому що я цього не хочу, а, тому що так завжди буває при ситуативному сплеску попиту.

Тому в черговий раз повторюю. Допоки в нашої країни не буде стратегії розвитку, з розумінням які галузі потрібні в майбутньому і яка кількість фахівців буде потрібна цим галузям, то до того часу і в освіті буде хаос як зараз.

Джерело: Facebook Павло Вернівський