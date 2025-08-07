Эксперт Института им. Александра Поля Павел Верновский о необходимости системного подхода в образовании:

Прочитал ряд постов о нашей неэффективной системе высшего образования и хочу вставить свои 5 копеек.

Начнём с простого вопроса. Почему сейчас самыми популярными специальностями остается право, экономика, менеджмент + в последние годы еще IT добавилось?

Лично я очень хорошо помню как я выбирал себе специальность. Неплохо знаю математику – значит, в экономисты. Потому что тогда считалась престижная профессия (может сейчас так же).

И на самом деле так думали не только я и мои родители, а подавляющее большинство других семей, которые решали куда отправлять своих детей учиться.

В свою очередь такой спрос на эти специальности создал предложение со стороны ВУЗов, которые начали создавать такие специальности и предлагать эту услугу обучения.

И фактически это привело к перекосам в системе образования. Имею в виду, что наша система начала готовить большое количество юристов, экономистов, филологов. Без четкого понимания нужно ли такое количество этих специальностей нашей экономике.

Конечно, такое количество юристов и экономистов нашей экономике не нужно, но будем откровенны. Так работает рынок.

С одной стороны есть спрос на определенные специальности. А с другой стороны, есть предложение со стороны университетов.

И я сейчас не оправдываю этот порядок вещей, потому что всегда говорю, что рынок не всегда работает эффективно. И это лишь один пример такой неэффективности, когда один рынок оторван от экономики в целом.

Однако с другой стороны. А у нас что-то было сделано, чтобы этот рынок работал иначе? У нас есть понимание, какие мы хотим видеть отрасли экономики в будущем? Сколько для них понадобится профессионалов?

Даже возьмем сектор Miltech. Вот сейчас в отрасли высокий спрос на технические специальности, потому что есть большой спрос на военную продукцию. А что будет потом, когда война закончится, когда уменьшится внешняя помощь и уменьшатся расходы на оборону? Будут ли нужны эти специалисты потом? Есть большие сомнения. И не потому, что я этого не хочу, а потому, что так всегда бывает при ситуативном всплеске спроса.

Поэтому в очередной раз повторяю. Пока у нашей страны не будет стратегии развития, с пониманием какие отрасли нужны в будущем и какое количество специалистов потребуется этим отраслям, до этого времени и в образовании будет хаос как сейчас.

Источник: Facebook Павел Верновский