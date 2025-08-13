Кандидат юридичних наук, адвокат, заступник міністра оборони проаналізувала майбутню зустріч Трампа і Путіна

Майбутня зустріч Трампа/Путіна — це історичний експеримент. Ніхто не знає як все піде.

Проблема цього експерименту у тому, що сторони ставлять різні задачі.

Тож, з точки зору теорії перемовин важко взагалі щось прогнозувати. Путін хоче якомога більше земель захопити, а Трамп хоче зупинити війну. Це різні задачі.

Це як домовлятись про сухе і важке.

Але в будь-якому разі проактивна позиція краща за пасивну. Політичний вихід однозначно треба шукати.

Щодо історичних паралелей і згадування часів Гітлера, Наполеона тощо — це не має жодного сенсу. Так само як кожен з нас вже ніколи не стане дитиною, так само не повернуться ніякі інші обставини в тому числі історичні.

Історія пишеться прямо зараз. Історію пишуть сильні. Ми сильні, хоч і значно менші за росію. Тому без нас історію не напишуть.

Джерело — Ганна Маляр у Телеграм.