Шанс для Путіна без шансів для Трампа: в США жорстко критикують зустріч на Алясці

Аналітики іронічно зазначають, що поспішно спланований саміт стане шансом для Путіна, тоді як Трамп опиняється без шансів

Рішення президента США Дональда Трампа зустрітися на Алясці з російським правителем Володимиром Путіним може стати перемогою саме для останнього. Путін, колишній кагебіст зі стажем, може вплинути на Трампа, змусивши його переглянути позиції щодо України та Європи — чого у Києві та Брюсселі точно хотіли б не допустити.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на власні джерела. Співрозмовники сказали виданню, що оскільки Путін наполягає на "мирних пропозиціях", які вигідні Росії та абсолютно невигідні Україні, є багато побоювань, що він оберне зустріч із Трампом на свою користь.

"Після скандалу між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті європейці, українці та прихильники України в адміністрації сформували політику, спрямовану на те, щоб допомогти Україні продовжувати боротьбу і не допустити, щоб Трамп прийняв російський погляд в конфлікті", – нагадав виданню віцепрезидент з досліджень у Фонді Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс. На його думку, зустріч Трампа та Путіна дійсно стане перевіркою — але не готовності Путіна до миру в Україні, а того, чи витримає цю зустріч політика України та Європи.

Тим часом в адміністрації США намагаються адвокатувати рішення Трампа, а зустріч називають прикладом відданості американського президента задекларованим публічно цілям — "припиненню кровопролиття в Україні". Але критики висловлюють побоювання, що Трамп підпаде під вплив Путіна, відомого маніпулятора.

Щобільше, аналітики іронічно зазначають, що поспішно спланований саміт стане шансом для Путіна, тоді як Трамп опиняється без шансів отримати прорив у питанні в Україні. Путін завзято демонструє, що на полі бою він нібито може досягти значно більше, ніж шляхом переговорів.

"Росіяни хочуть досягти угоди, яку США не зможуть порушити. Спочатку вони були в захваті від Віткоффа, оскільки він є прямим каналом зв'язку з Трампом, але тепер вони розчаровані, що навколо розмови немає ніякої структури", – сказала виданню Фіона Хілл, яка займала посаду в Раді національної безпеки в першій адміністрації Трампа. Вона зазначила, що попри згоду Путіна на зустріч, він хоче деталей, які будуть опрацьовані пізніше. І на руку Путіна грає те, що Трамп — не та людина, яка приділяє увагу деталям, як і більшість членів його нової адміністрації.

Нагадаємо, що зустріч Трампа та Путіна на Алясці запланована на 15 серпня. Глави США та Росії зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни між РФ та Україною. У Білому домі запевняють, що будь-яких угод на цій зустрічі не буде — глава Білого дому хоче подивитися на позиції російського правителя.

Водночас, як повідомляв "Телеграф", віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що від можливої угоди будуть незадоволені усі сторони. За його словами, на зустрічі з Путіним Трамп спробує переконати його сісти за стіл переговорів. Сам Трамп ляпав про "обміни територіями" — ЗМІ спробували з'ясувати, як буде виглядати мапа України через ці "обміни".