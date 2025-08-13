Зустріч Трампа та Путіна під загрозою? На Алясці злякалися величезного вулкана (фото)

У всьому винний вулканічний попіл з РФ

Зустріч Трампа та Путіна має пройти на Алясці вже 15 серпня. Проте, здається, природа проти — авіакомпанія Alaska Airlines напередодні змушена була скасувати рейси до міст Ном та Коцебу через вулканічний попіл, що принесло з російської Камчатки.

Як повідомляє KNOM, попіл викидає вулкан Ключевського, після потужного землетрусу на Камчатці наприкінці липня. Це стало причиною попередження від Консультативного центру з питань вулканічного попелу Аляски в Анкориджі.

Згідно з попередженням, що було опубліковано вранці 12 серпня, очікується, що шлейф попелу триватиме в регіоні щонайменше 18 годин. Він створює небезпеку для польотів, пояснив метеоролог центру з координації попереджень Девід Кочевар.

Також можуть бути удари по бортових приладах або подряпини лобового скла. Попіл надзвичайно грубий і здатний подряпати поверхні. Тож це одна з головних проблем Девід Кочевар

Вулкан Ключевського викинув попіл на висоту до 7000 метрів

Вулкан Ключевського

Шлейф попелу 5 серпня поширився у південно-східному напрямку від вулкана у бік Тихого океану. Вулкан Ключевського — один із найактивніших вулканів на Камчатському півострові. Його висота 4750 метрів. Він прокинувся після потужних підземних поштовхів на Камчатці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про військову базу, де зустрінуться Трамп та Путін. Вона була важливим місцем у часи холодної війни.