Кандидат юридических наук, адвокат, заместитель министра обороны проанализировала предстоящую встречу Трампа и Путина

Предстоящая встреча Трампа/Путина – это исторический эксперимент. Никто не знает, как все пойдет.

Проблема этого эксперимента состоит в том, что стороны ставят разные задачи.

Так что с точки зрения теории переговоров трудно вообще что-то прогнозировать. Путин хочет побольше земель захватить, а Трамп хочет остановить войну. Это разные задачи.

Это как договариваться о сухом и тяжелом.

Но в любом случае проактивная позиция лучше пассивной. Политический выход однозначно следует искать.

Что касается исторических параллелей и упоминания времен Гитлера, Наполеона и т.п., то это не имеет никакого смысла. Так как каждый из нас уже никогда не станет ребенком, так же не вернутся никакие другие обстоятельства, в том числе исторические.

История пишется прямо сейчас. Историю пишут сильнейшие. Мы сильны, хотя и значительно меньше, чем Россия. Потому без нас историю не напишут.

Источник — Анна Маляр у Телеграмм.