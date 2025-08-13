Встреча Трампа и Путина – исторический момент, но как пойдет дальше неизвестно - Анна Маляр
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кандидат юридических наук, адвокат, заместитель министра обороны проанализировала предстоящую встречу Трампа и Путина
Предстоящая встреча Трампа/Путина – это исторический эксперимент. Никто не знает, как все пойдет.
Проблема этого эксперимента состоит в том, что стороны ставят разные задачи.
Так что с точки зрения теории переговоров трудно вообще что-то прогнозировать. Путин хочет побольше земель захватить, а Трамп хочет остановить войну. Это разные задачи.
Это как договариваться о сухом и тяжелом.
Но в любом случае проактивная позиция лучше пассивной. Политический выход однозначно следует искать.
Что касается исторических параллелей и упоминания времен Гитлера, Наполеона и т.п., то это не имеет никакого смысла. Так как каждый из нас уже никогда не станет ребенком, так же не вернутся никакие другие обстоятельства, в том числе исторические.
История пишется прямо сейчас. Историю пишут сильнейшие. Мы сильны, хотя и значительно меньше, чем Россия. Потому без нас историю не напишут.
Источник — Анна Маляр у Телеграмм.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.