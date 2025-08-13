Укр

Встреча Трампа и Путина – исторический момент, но как пойдет дальше неизвестно - Анна Маляр

Автор
Анна Маляр
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дональд Трамп и Владимир Путин Новость обновлена 13 августа 2025, 16:46
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграф"

Кандидат юридических наук, адвокат, заместитель министра обороны проанализировала предстоящую встречу Трампа и Путина

Предстоящая встреча Трампа/Путина – это исторический эксперимент. Никто не знает, как все пойдет.

Проблема этого эксперимента состоит в том, что стороны ставят разные задачи.

Так что с точки зрения теории переговоров трудно вообще что-то прогнозировать. Путин хочет побольше земель захватить, а Трамп хочет остановить войну. Это разные задачи.

Это как договариваться о сухом и тяжелом.

Но в любом случае проактивная позиция лучше пассивной. Политический выход однозначно следует искать.

Что касается исторических параллелей и упоминания времен Гитлера, Наполеона и т.п., то это не имеет никакого смысла. Так как каждый из нас уже никогда не станет ребенком, так же не вернутся никакие другие обстоятельства, в том числе исторические.

История пишется прямо сейчас. Историю пишут сильнейшие. Мы сильны, хотя и значительно меньше, чем Россия. Потому без нас историю не напишут.

Источник — Анна Маляр у Телеграмм.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Владимир Путин #Дональд Трамп #Зустріч