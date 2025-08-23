Навіть без Путіна Росія не заспокоїться

Чому не можна віддати Донецьку область, "щоб Путін заспокоївся та настав мир"? Тому ж, чому не можна і Херсонську із Запорізькою.

Просто ніхто на цьому не заспокоїться і світ не настане. Коротке перемир’я. І жодні гарантії не допоможуть.

Потім Кремль (навіть без Путіна) прожує та проковтне отримане. І схоче: Павлоград, а потім і Дніпро. Харків одразу. та Одесу. Суми та Чернігів виявляться майже в оточенні. Вінницю здадуть достроково місцева поліція та ждуни, які вже зараз перемагають ТЦК. Там картинка взагалі дуже нагадує Донецьк 2014 року.

Ну, а далі? На найвищому рівні обговоримо долю Києва? У тих, хто пропонує щось просто віддати без бою, є в голові точка, далі за яку відступати не можна? Бо в окупантів у голові такого кордону немає. Ні по Донецькій області, ні по Київській області.

Джерело — Facebook Кирило Сазонов.