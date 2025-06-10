Скільки українців готові віддати Росії території заради миру - результати опитування

На відповіді впливають також формулювання запитань

Територіальні поступки Росії не підтримує більшість українців (52%). Ця цифра практично не змінилася у порівнянні з опитуванням у лютому цього року.

Про це свідчать дані свіжого опитування КМІС (Київський міжнародний інститут соціології), яке було проведено з 15 травня по 3 червня. В лютому 50% відповіли, що вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від територій, навіть якщо через це війна триватиме довше. Різниця у 2% — у межах статистичної похибки.

КМІС протягом трьох років опитує українців, чи готові вони поступитися Росії територіями України для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності. Запитання не містить уточнення, які саме території можуть бути предметом поступок, а також — про які саме "територіальні поступки" йдеться. У травні 38% українців відповіли, що готові прийняти певні територіальні втрати. У лютому 2025 року таких було 39%.

Які запитання ставить КМІС

Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій"

За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності

Варто зазначити, що найменше тих, хто готовий віддати території України РФ заради припинення війни було з травня 2022 року до жовтня 2023 — 80-87%. Потім ця цифра почала поступово зменшуватися.

Як формулювання впливають на відповіді

Конкретизація "територіальних втрат" впливає на результати опитування. Так, коли йдеться про офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) будуть проти. Готові прийняти — 24% (мова йшла про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій у відповідях може бути істотна відмінність).

Також абсолютна більшість — 78% — відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти такий варіант лише 15%.

"Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій – де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти – 48%. Проте як показували інші опитування КМІС, якщо "мирний план" буде включати гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то без ентузіазму, але більше половини можуть прийняти такий сценарій завершення війни", — зазначили у КМІС.

Як повідомляв "Телеграф", приблизно до середини 2024 року українці у питанні територіальних поступок були більш категоричні. Якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок.