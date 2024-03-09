Китайський гігант, який мріяв побити Усика, програв чемпіонський бій, незважаючи на 2 нокдауни (відео)

Бій тривав усі 12 раундів

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) триває вечір боксу, головним боєм якого стане поєдинок екс-чемпіона світу з Великобританії Ентоні Джошуа та екс-чемпіона UFC Франсіса Нганну з Камеруну. У заключному бою андреркарда Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) та Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) оскаржили титул тимчасового чемпіона світу WBO у надважкій вазі.

У цьому поєдинку Паркер виграв роздільним суддівським рішенням, незважаючи на те, що Чжилей двічі його відправив у нокдаун, повідомляє "Телеграф". Раніше Чжилей мріяв про перемогу в бою з Усиком.

Суперники обійшлися без традиційної розвідки та вже у першому раунді обмінялися серією небезпечних ударів. А в другому раунді Чжилею вдалися кілька добрих атак.

У третьому раунді Чжилей розвинув свою перевагу, а кульмінацією цього відрізку бою став перший нокдаун Паркера. Втім, просто так здаватися австралієць не збирався і в 4-му раунді перехопив ініціативу, кілька разів небезпечно атакувавши суперника.

Надалі суперники продовжували обмінюватися чутливими ударами, поки Паркер знову не опинився на канвасі — нокдаун у 8-му раунді. Втім, розвинути свою перевагу та довести справу до нокауту китайський боксер знову не зміг.

У підсумку бій тривав усі 12 раундів, а перемогу роздільним рішенням суддів здобув Джозеф Паркер. При цьому китайський боксер розводив руками, показуючи явну незгоду з таким вердиктом.

Раніше повідомлялося, що у першому бою андеркарда українець Андрій Новицький у 3-му раунді нокаутував Хуана Торреса. Головний бій вечора Джошуа — Нганну розпочнеться після опівночі за київським часом, у ніч проти 9 березня.