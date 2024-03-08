Російського боксера побили у чемпіонському бою (відео)

Бій завершився у п’ятому раунді

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) триває вечір боксу, головним боєм якого стане поєдинок екс-чемпіона світу з Великобританії Ентоні Джошуа та екс-чемпіона UFC Франсіса Нганну з Камеруну. У черговому бою андреркарда Ісраіль Мадрімов з Узбекистану (8-0-1, 6 KO) та росіянин Магомед Курбанов (25-0, 13 KO) оскаржили вакантний титул WBA у першій середній вазі.

У цьому бою Мадрімов мав відчутну перевагу та відправив суперника до нокауту вже в першій половині поєдинку, повідомляє "Телеграф". 12-раундовий бій продовжився неповних 5 раундів.

На початку поєдинку була традиційна розвідка і в першому раунді боксери обмежилися зовсім не небезпечними один для одного ударами. Але вже у другому раунді Мадрімов завдав кількох небезпечних ударів.

Повною перевагою боксер з Узбекистану заволодів у п’ятому раунді, коли протягом півтори хвилин просто бив суперника. У результаті в середині раунду рефері в рингу зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Нагадаємо, що перед боєм зірка португальського футболу Роналду оскандалився, побажавши успіху російському боксеру. Також раніше повідомлялося, що у першому бою андеркарда українець Андрій Новицький у 3-му раунді нокаутував Хуана Торреса. Головний бій вечора Джошуа — Нганну розпочнеться після опівночі за київським часом, у ніч проти 9 березня.