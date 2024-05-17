"Схоже, що він запанікував": легенда боксу помітив важливу деталь перед боєм Усик — Фьюрі

У ніч на 19 травня в Саудівській Аравії пройде довгоочікувана подія — бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Перед боєм легенда світового боксу Леннокс Льюїс звернув увагу на стан британського спортсмена.

За словами Льюїса, Ф’юрі розчарований своїм останнім поєдинком і зробив висновки після нього. Зокрема, британець приділив велику увагу своїй фізичній підготовці, пише MMA Fighting.

"Схоже на те, що Ф’юрі запанікував. Йому не сподобалося те, як він виглядав в останньому проведеному поєдинку. Тому до цього бою він підійшов дуже серйозно. Він сильно підсушився, ноги худі. І якщо він пропустить у щелепу, то ноги можуть підкоситися. У мене ноги були міцнішими. Тому мене складніше було завалити", — сказав він.

При цьому Леннокс дав пораду Ф’юрі, щоб той боксував від джеба. За словами Льюїса, саме так працювали великі боксери у надважкій вазі.

"Ф’юрі повинен робити все те ж саме. У нього відмінний аперкот, солідний удар правою, хороші ліві хуки. Щоб перемогти, йому знадобиться підключити весь свій арсенал ударів. Вважаю Тайсона одним із найбільших супертяжів в історії. Просто в кожну еру були свої лідери. Моя ера була дуже конкурентною. Його ера не настільки конкурентна. Вважаю, що багато залежить від людей, які обслуговуватимуть цей бій", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель".