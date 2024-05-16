Ф’юрі влаштував шоу під час битви поглядів з Усиком (відео)

"Циганський король" вміє дивувати

У четвер, 16 травня, непереможні чемпіони світу з боксу у хевівейті Олександр Усик (21-0, 14 КО) та Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) провели традиційну фінальну пресконференцію напередодні об’єднавчого поєдинку. Після заходу "Циганський король" влаштував шоу на дуелі поглядів.

Про це повідомляє "Телеграф". Британський важковаговик вирішив не дивитися в очі українському чемпіону.

В Ер-Ріяді Ф’юрі знову показав свою здатність здивувати любителів боксу будь-якої миті. Цього разу Тайсон проігнорував дуель поглядів і просто дивився на журналістів і публіку, яка зібралася подивитися на найкращих тяжів світу. Усик, у свою чергу, не відводив погляду від британця. Додамо, що Олександр одягнув на захід білий костюм з елементами вишиванки.

Битва поглядів Усика і Ф’юрі

Фінальна прес-конференція перед шоу Усик — Ф’юрі

Нагадаємо, супербій Усик — Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті відбудеться у суботу, 18 травня. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель".

Раніше команда українця поскаржилася на покриття рингу в Ер-Ріяді. Примітно, що Ф’юрі у 2015 році також нарікав на настил рингу перед поєдинком із Володимиром Кличком.