Скидка 100% на коммуналку: кому доступна и как получить

Требуется справка или записи в трудовой книжке

Пенсионеры, работавшие в селе по определенным специальностям, имеют право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. В том числе на приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Кто может воспользоваться льготой?

Льгота, в пределах установленных норм, предоставляется прежним: педагогическим работникам; медицинским и фармацевтическим работникам; специалистам по защите растений; работникам музеев, библиотек; работникам государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Льгота не распространяется на членов семьи пенсионера. Она зависит от дохода льготника предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права.

Необходимые документы

Требуется справка или записи в трудовой книжке, которые свидетельствуют данные о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям. На основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).

Для назначения льготы пенсионерам, состоящим на учете в Реестре, нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Как обратиться?

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте, в адрес органа Фонда;

online – через веб портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение фонда или через портал Дія.

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