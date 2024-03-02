В Україні зростуть два тарифи на комуналку: названо дату

Їх підвищать найближчим часом у два етапи

В Україні до кінця опалювального сезону тарифи на комуналку не підвищуватимуть. Але після його закінчення вартість комунальних послуг може зрости. Йдеться про тариф на електроенергію та вартість газу.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у ефірі програми "Ранок.LIVE". За його словами, в уряді неодноразово запевняли, що до закінчення опалювального сезону тарифи на комуналку не чіпатимуть. Але поки що невідомо, що буде після його завершення.

Попенко каже, що питання підвищення тарифу на електроенергію було обговорено ще восени минулого року. Тепер питання підвищення вартості електрики знову спливло. Зараз населення платить за електроенергію за тарифом, який значно нижчий від ринкової вартості цього продукту. Тому ймовірно, що його підвищать найближчим часом у два етапи.

"Перший — у травні чи червні, підвищення очікується в середньому до 3,5-4 грн", — сказав експерт.

Другий етап, швидше за все, буде восени.

Крім того, зростуть тарифи на газ, що спричинить подорожчання вартості тепла та гарячої води. Втім, влітку, доки опалення не буде, це подорожчання не буде таким відчутним.

"Розглядалося питання щодо цін на газ, вони можуть зрости на 1-1,5 грн", — повідомив Попенко.

Раніше Телеграф писав, що Національний банк України прогнозує зростання тарифів на деякі комунальні послуги. Зокрема, очікується подорожчання опалення та гарячої води.