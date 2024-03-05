Тарифи зростуть ще до кінця опалювального сезону: які комунальні послуги подорожчають

До середини весни платіжки українців можуть суттєво "поважчати"

З 1 березня вартість комунальних послуг залишилася на колишньому рівні, адже раніше в Кабінеті міністрів пообіцяли, що газ, електроенергія та тепло не дорожчатимуть до кінця опалювального сезону. Але радіти рано, адже тарифи на воду у більшості українських міст зростуть зовсім скоро.

Місцеві водоканали збираються підняти вартість водопостачання та водовідведення вже з 1 квітня 2024 року, повідомляє The page. У Києві тариф зросте до 40,8 грн за куб. м, тобто одразу на 35%.

У столиці також планують знову підняти вартість води з 1 липня. Тобто підвищення тарифу у 2024 році буде двоетапним. Вартість кубометра з 1 липня зросте на 15% — до 46,9 грн. Загалом вода для мешканців столиці подорожчає на 16,52 грн за куб. м, або на 54% від нинішнього тарифу.

Зазначимо, що кожен водоканал самостійно проводить розрахунки та підвищує вартість послуг, виходячи з економічної доцільності. Тому тариф у містах змінюватиметься по-різному. Як і у столиці, у регіонах подорожчання водопостачання буде двоетапним.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що тарифи для населення на тепло, світло та газ не зміняться до кінця опалювального сезону. Залежно від погодних умов, він завершується на початку або у середині квітня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи обговорюють у Кабміні підвищення тарифів для населення. Зокрема, йдеться про перегляд вартості газу та електрики.