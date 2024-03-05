Доведеться розщедритися: в Україні подорожчали два популярні фрукти

Вирушаючи в магазин, перегляньте розцінки на популярні продукти

На ринках та в супермаркетах знову переписали ціни на певні товари. Раніше ми писали, що деякі види м’яса подешевшали на початку березня, а тепер стало відомо про підвищення цін на популярні фрукти.

Йдеться про банани та яблука, у тому числі й вирощені в нашій країні. За даними Мінфіну, середнє підвищення цін з минулого місяця становило близько 2 та 3 грн відповідно.

В Україні підвищили ціни на яблука та банани

Наші вітчизняні яблука в середньому продають по 21,48 грн/кг. У лютому їхня вартість була 19,35 грн.

Найдешевші корисні фрукти в супермаркетах мережі Varus. Покупцям за 1 кг доведеться заплатити лише 16,90 грн.

Серед українців популярні яблука Айдареда. Середня вартість на початку березня становить 24,75 грн, хоча ще в лютому була 22,97 грн за кілограм. Найдешевші фрукти у Varus ― 23,90 грн/кг.

Банани в Україні подорожчали до 68,68 грн/кг. Вартість кілограма у лютому становила 64,90 грн. Найдешевше банани можна придбати у Varus ― 67,90 грн. У Metro вони дорожчі на одну копійку, а у Novus – на 9 копійок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які популярні продукти подорожчають навесні. Насамперед перепишуть вартість "молочки", риби, алкогольних напоїв та ще кількох затребуваних категорій. Але більшість базових продуктів не зміняться у ціні.