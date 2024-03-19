Взлетит до 40 гривен? Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Банкир дал позитивный ответ

В последние дни курс показывал украинцам только удорожание, и сейчас наличная валюта стоит более 39 гривен. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время показатели могут падать.

Как сообщил дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный в комментарии для РБК-Украина, до 40 гривен курс точно не вырастет. Нацбанк регулирует ситуацию на рынке, пытается не дать национальной валюте обесцениться и потратить меньше золотовалютных резервов.

"Мы не ожидаем курс 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период", — сказал Куренный.

Он отмечает, что валютный рынок, Минфин и Нацбанк ожидают предоставления транша от международных партнеров.

Относительно того, стоит ли покупать валюту, банкир говорит, что НБУ не отошел от своей стратегии управляемой гибкости обменного курса.

"Но сейчас трудно точно спрогнозировать то, какой именно будет курс. Поэтому наблюдаем за рынком и ожидаем некоторое укрепление гривны после нескольких дней ослабления", — добавил он.

Курс доллара в Украине на 19 марта

По данным портала "Минфин", во вторник, 19 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,70 грн (покупка) и 39,20 (продажа). Наличный курс — 39,04 (покупка) и 39,16 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,97.

Напомним, ранее Телеграф писал, что будет с курсом доллара в течение 19-24 марта 2024 года.