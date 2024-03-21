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Украинцы получат денежную помощь при отпуске: какая сумма выплаты и кому она начислится

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Гривна
Гривна. Фото today.com

Она предусмотрена для 6 категорий лиц

В Украине работникам бюджетных учреждений предусмотрена материальная помощь на оздоровление. Она будет начисляться при отпуске.

Как сообщили в "ICTV", из этой выплаты высчитывается военный сбор и НДФЛ. Сумма помощи для каждого украинца будет индивидуальной.

Кто может получить эти средства и каков их размер

Согласно закону, на оздоровительные выплаты имеют право:

  • библиотекари и работники музеев и зданий культуры;
  • государственные служащие;
  • работники медицинской и фармацевтической сферы;
  • должностные лица, относящиеся к органам местного самоуправления;
  • работники педагогической и научно педагогической отрасли;
  • работники бюджетных и образовательных учреждений, они не являются работниками педагогической и научно-педагогической сферы.

Начисление выплачивается через фонд оплаты труда и поэтому они должны быть запланированы раньше времени. Однако сумма для каждого будет определяться индивидуально.

У государственных служащих ОМС материальная помощь будет выплачиваться в сумме среднемесячной заработной платы, а для большинства работников бюджетных учреждений – одного должностного оклада.

Выплата будет производиться во время отпуска, поэтому лицу нужно заранее спланировать свой отдых. Отпуск можно использовать полностью или частично. Начисление производится в соответствии с приказом руководителя после написания специальных заявлений.

Следует заметить, что сумма также зависит от рабочего времени. Если лицо отработало неполный день, то размер также изменится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие семьи будут получать в течение полугода денежную помощь.

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#Помощь #Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь