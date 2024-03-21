Украинцы получат денежную помощь при отпуске: какая сумма выплаты и кому она начислится
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Она предусмотрена для 6 категорий лиц
В Украине работникам бюджетных учреждений предусмотрена материальная помощь на оздоровление. Она будет начисляться при отпуске.
Как сообщили в "ICTV", из этой выплаты высчитывается военный сбор и НДФЛ. Сумма помощи для каждого украинца будет индивидуальной.
Кто может получить эти средства и каков их размер
Согласно закону, на оздоровительные выплаты имеют право:
- библиотекари и работники музеев и зданий культуры;
- государственные служащие;
- работники медицинской и фармацевтической сферы;
- должностные лица, относящиеся к органам местного самоуправления;
- работники педагогической и научно педагогической отрасли;
- работники бюджетных и образовательных учреждений, они не являются работниками педагогической и научно-педагогической сферы.
Начисление выплачивается через фонд оплаты труда и поэтому они должны быть запланированы раньше времени. Однако сумма для каждого будет определяться индивидуально.
У государственных служащих ОМС материальная помощь будет выплачиваться в сумме среднемесячной заработной платы, а для большинства работников бюджетных учреждений – одного должностного оклада.
Выплата будет производиться во время отпуска, поэтому лицу нужно заранее спланировать свой отдых. Отпуск можно использовать полностью или частично. Начисление производится в соответствии с приказом руководителя после написания специальных заявлений.
Следует заметить, что сумма также зависит от рабочего времени. Если лицо отработало неполный день, то размер также изменится.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие семьи будут получать в течение полугода денежную помощь.