Украинцы получат денежную помощь при отпуске: какая сумма выплаты и кому она начислится

Она предусмотрена для 6 категорий лиц

В Украине работникам бюджетных учреждений предусмотрена материальная помощь на оздоровление. Она будет начисляться при отпуске.

Как сообщили в "ICTV", из этой выплаты высчитывается военный сбор и НДФЛ. Сумма помощи для каждого украинца будет индивидуальной.

Кто может получить эти средства и каков их размер

Согласно закону, на оздоровительные выплаты имеют право:

библиотекари и работники музеев и зданий культуры;

государственные служащие;

работники медицинской и фармацевтической сферы;

должностные лица, относящиеся к органам местного самоуправления;

работники педагогической и научно педагогической отрасли;

работники бюджетных и образовательных учреждений, они не являются работниками педагогической и научно-педагогической сферы.

Начисление выплачивается через фонд оплаты труда и поэтому они должны быть запланированы раньше времени. Однако сумма для каждого будет определяться индивидуально.

У государственных служащих ОМС материальная помощь будет выплачиваться в сумме среднемесячной заработной платы, а для большинства работников бюджетных учреждений – одного должностного оклада.

Выплата будет производиться во время отпуска, поэтому лицу нужно заранее спланировать свой отдых. Отпуск можно использовать полностью или частично. Начисление производится в соответствии с приказом руководителя после написания специальных заявлений.

Следует заметить, что сумма также зависит от рабочего времени. Если лицо отработало неполный день, то размер также изменится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие семьи будут получать в течение полугода денежную помощь.