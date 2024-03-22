Конец марта не порадует? Чего ждать украинцам от курса доллара

Национальный банк Украины меняет курс

На следующей неделе, с 25 по 31 марта, курс валют не будет существенных изменений, хотя и ожидаются определенные колебания. Ожидается, доллар будет в пределах 37,5-38,5 гривен.

Национальный банк Украины меняет курс в сторону того уровня, который указывался как среднегодовой – 39 грн за доллар. Таково мнение руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращия.

Он прогнозирует, что после колебаний в пределах 38,3 – 38,5 гривны доллар может вырасти до 39 грн. Однако такой показатель может быть уже в последние дни марта или даже в начале апреля.

Отметим, по прогнозам начальника департамента банка "Глобус" Тараса Лесового, на следующей неделе валютные колебания будут в пределах 38,5-39,5 грн/долл. и 41,5-43 грн/евро на межбанке и 38,5-40 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро на наличном рынке. В то же время, ежедневные изменения будут оставаться на привычном уровне, не превышая на межбанке, 0,2 грн, а на наличном (в коммерческих банках) – до 0,3 грн, тогда как в обменных пунктах возможны изменения до 0,5 грн.

Диапазон колебания на наличном рынке прогнозируется:

разница курсов покупки в банках будет 0,2-0,3 грн за доллар, 0,3-0,5 за евро, в обменных пунктах – 0,3-0,5 грн за доллар, 0,5-0,7 за евро;

разница курсов продаж будет 0,1-0,2 грн за доллар, 0,2-0,3 грн за евро (в банках) и 0,3-0,5 грн за доллар, до 0,5 грн за евро (в обменных пунктах).

Ранее "Телеграф" писал, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может вырасти до 41 грн. Но такой рост валюты возможен только при пессимистическом прогнозе правительства.