Дітям загиблих українських захисників збільшать виплати: про яку категорію йдеться

Підвищення виплат відбудеться з 1 квітня

Кабінет міністрів України збільшив розмір соціальних виплат для дітей українських захисників. Йдеться про сім’ї тих бійців, які пішли на фронт добровольцями.

Як повідомляється на сайті уряду, згідно з ініціативою Міністерства у справах ветеранів, на підвищення виплат можуть розраховувати діти загиблих захисників та захисниць, які брали участь у забезпеченні державної безпеки та не входили до складу добровольчих територіальних формувань.

"Це дозволяє вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати з 2361 грн. до 7800 грн. на одного неповнолітнього та до 6100 грн. на кожного, якщо у сім’ї двоє та більше дітей", — йдеться у повідомленні.

Згідно з заявою в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, це рішення було ухвалено через те, що діти добровольців отримували нижчі виплати, ніж діти інших українських захисників, що було зовсім не справедливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які сім’ї в Україні мають право отримати 10 800 гривень від благодійного фонду "Право на захист".