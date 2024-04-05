Нужен только один главный документ: какую ежемесячную надбавку к пенсии получат украинцы

Она предусмотрена для одной категории лиц

Пенсионеры в Украине, если им необходима помощь и уход, имеют право на ежемесячную денежную надбавку к своей выплате. Размер начисления составляет 944 грн.

Для оформления доплаты следует подать соответствующие документы в Пенсионный фонд. Об этом говорится в постановлении "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу".

Согласно данным, размер такой надбавки должен быть не менее 40% от прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. В 2024 году его сумма составляет 2361 гривна, поэтому размер надбавки не должен быть меньше 944 гривен.

Какие критерии учитываются при оформлении надбавки

Лица имеют право на такую выплату, если:

достигли 80-летнего возраста;

проживают одиноко;

нуждаются в регулярной помощи и уходе за состоянием здоровья;

получают пенсию по возрасту. Здесь речь идет именно о пенсии по возрасту, которую дают с 60 лет, а не по инвалидности.

Если пожилой человек отвечает 4 условиям, то ему будет ежемесячно осуществляться надбавка к пенсии.

Чтобы получить на нее право, нужно предоставить в ПФУ медицинскую справку о состоянии своего здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из украинцев с 1 апреля автоматически вырастут пенсии.