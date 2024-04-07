Перерахунок вже стартував: одна з категорій пенсіонерів отримає надбавку

У Раді пояснили, коли чекати підвищення

В Україні з 1 квітня була підвищена низка соціальних видатків та стартував перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Відтепер мінімальна зарплата становитиме 8 тисяч грн.

Про це повідомив народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише sud.ua. За його словами, це другий етап підвищення виплат.

Гетманцев зазначив, що працюючі пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, орієнтовно у червні отримають вже збільшену пенсію та доплату різниці за квітень-травень. Також, за його словами, зростуть виплати для зайнятих на суспільно корисних роботах.

Окрім того, нардеп повідомив, що збільшується компенсаційна виплата роботодавцям, які влаштовують на роботу ВПО. Якщо людину працевлаштували за направленням центра зайнятості, виплата збільшиться до 16 тис. грн.

Раніше "Телеграф" писав, що березень відзначився для пенсіонерів індексацією їх нарахувань У квітні також має відбутись підвищення виплат для двох категорій українців.