Додадуть 600 гривень, але не всім: кого стосується надбавка до пенсії та як отримати

Аби отримати надбавку, не потрібно звертатися до ПФУ

В Україні деякі пенсіонери зможуть отримати щомісячну надбавку до пенсії у розмірі майже 600 гривень. Її призначать автоматично з настанням певного віку.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Там назвали вік, при якому доступна надбавка.

Майже усі пенсіонери після досягнення певного віку можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії. Її розмір складає:

у 70 років – 300 гривень;

від 75 до 80 років – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Аби отримати таку надбавку, не потрібно звертатися до ПФУ, її призначать автоматично. Але якщо виплати особи перевищують 10 340,35 гривні, то надбавки їх нараховувати не будуть. Крім того, якщо особі віком від 70 до 75 років нараховано 300 гривень, то після досягнення 75 років вона отримає додатково різницю між 300 та 456 гривнями.

Раніше "Телеграф" писав, що з березня більшість українців отримали перші проіндексовані пенсії. Збільшені виплати також передбачені для літніх осіб з інвалідністю. Зокрема, для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальні пенсії збільшено. Нову суму пенсії по інвалідності українцям здійснять лише у квітні.