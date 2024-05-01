Пасхальная экономия: в каких супермаркетах можно выгоднее всего купить помидоры, огурцы и редис

На определенные продукты разница между ценниками достаточно велика

Украинцы уже понемногу готовятся к Пасхе и некоторые товары из нее могут забрать "последние" средства. Помидоры, огурцы и редис также входят в корзину.

Чтобы немного сэкономить, GoToShop исследовал стоимость в украинских магазинах на эти три овоща. Сравнение цен будет в пяти супермаркетах – Сильпо, Ашан, АТБ, Фора и Novus.

Сильпо

Согласно данным, в этом супермаркете помидоры 0,5 кг продаются за 44,95 гривны, огурцы 0,5 кг стоят 41,50 гривны, а редис 0,5 кг — 40 гривен.

Фора

В этом магазине за полкило помидор украинцам нужно заплатить 44,50 гривны, за полкило огурцов отдать 39,45, а за 0,5 килограмма редиса — 39,45 гривны.

Ашан

Ашан предлагает купить 0,5 килограмма помидоров за 44,90 гривны, огурцов за 49,95 гривны, а редис — 32,45 гривны.

Novus

В этом супермаркете ценник за полкило помидоров составляет 44,45 гривны, на огурцы стоит 24,99 гривны, а на редиске – 39,99 гривны.

АТБ

Здесь полкилограмма помидоров стоит 44,95 гривны, за огурцы нужно заплатить 42,95 гривны, а за редис — 37,48 гривны.

Итак, 0,5 килограмма помидоров самые дешевые в Novus, полкило огурцов по самой низкой цене можно приобрести у Novus, а редис 0,5 кг – у Ашан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменилась стоимость приготовления кулича в Украине по сравнению с прошлым годом.