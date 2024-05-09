М'ясо подорожчало: які ціна на ринку Києва після Великодня

Популярні овочі почали дешевшати

Після великодніх свят ціни на деякі продукти піднялися. Спостерігається подорожчання моркви та редиски. Також підскочила вартість курятини.

Ціни на огірки та помідори, які нещодавно злетіли, починають повільно падати. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Вирізка коштує 240 грн за кг. Ошийок свинини в середньому продають по 240 грн за кілограм. Свина задня частина, її ціна 150 грн/кг.

Биток коштує 185 грн/кг. Ребро — 190 грн/кг.

Середня ціна на сало на 150 грн за кг, але деякі види продають до 550 грн/кг.

М'ясо птиці

Куряче філе продають по 143 грн/кг. Куряче стегенце — 111 грн за кг. Куряче крило по 70 грн за кг.

Тушка курки коштує в середньому 83 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Філе індички продають за 195 грн/кг. Індича гомілка коштує 105 грн/кг. Індиче стегно по 190 грн за кг. Фабрична тушка коштує в середньому 120 грн за кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.

Яловичина

Яловичина биток коштує 370 грн за кг. М'якуш із задньої частини в середньому продають по 270 грн/кг.

Вартість кілограма м'яса з шиї складає 220 грн за кг. Яловичина ребро продають по 145 грн/кг. Найдорожча яловичина вирізка — 700 грн за кг.

Баранина

Середня ціна на м'якуш з лопатки барана 290 грн за кг. Ошийок продають по 180 грн за кг.

Задня нога на кості — 250 грн/кг. Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг. Баранина ребро пропонують по 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Картоплю на Столичному ринку продають по 15 грн за кг. Молода картопля коштує від 75 до 130 грн/кг.

Морква в середньому коштує 12 грн/кг. Цибуля по 20 грн за кг.

Молоду капусту продають по 28 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити по 12 грн за кг.

Редиска коштує 35 грн за кг. Огірки продають від 35 до 70 грн/кг. Помідори червоні коштують 80 грн/кг, рожеві по 160 грн. Жовті помідори продають по 140 грн/кг.

Свіжий перець по 140-150 грн за кг. Імпортний часник молодий коштує в середньому 150 за кг.

Ціни на фрукти

Середня ціна на українські яблука 25 грн за кг. Грушу пропонують по 60 грн/кг.

Персики коштують 105 грн кг. Імпортні абрикоси по 550-600 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо коштує 600 грн.

Ківі по 100 грн за кг. Ціна апельсинів за кг 70 грн. Мандарини в середньому коштують 80 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Лимон коштує 55 грн/кг. Гранат по 120 грн/кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі категорії С1, 10 шт коштують 24 грн. Середня ціна на яйця С0, 10 шт — 28 грн.

Категорії СВ можна придбати за 40 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує долар в київських обмінниках. Після незначного здешевіння американська валюта повільно підіймається.