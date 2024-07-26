Скільки можна заробити на депозиті восени. Прогнози банкірів обнадіюють

Приблизно з осені ставки за депозитами мають зрости

Постійні зниження облікової ставки НБУ робить банківські вклади у гривні не такими вигідними як раніше. Проте з другого півріччя ситуація може змінитися і депозити в національній валюті можуть виявитися вигіднішими, ніж раніше.

Такий прогноз "Телеграфу" надав голова банку "Глобус" Сергій Мамедов. За його словами, у другому півріччі банки активно розвиватимуть депозитні програми з особливим акцентом на більш тривалі в часі вклади — від 1 року до 2,5 років. Саме за такими депозитами банки пропонують найбільші ставки прибутковості, що сягають 15% річних.

За розрахунками експерта, порівняно з першим півріччям, до кінця 2024-го обсяг нових депозитних вкладів може зрости в межах 5-7%, що можна вважати добрим результатом на тлі інфляційних процесів. Однак він попередив, що до кінця року розмір чистого прибутку за вкладами у національній валюті залежно від терміну розміщення може знизитись до 4-5%.

"Очікується, що, незважаючи на досить "жваву" інфляцію, кількість нових вкладів буде поступово зростати. Головна причина — для більшості громадян саме гривневі вклади є найбільш прийнятною можливістю не лише зберегти власні заощадження від знецінення, а й отримати чистий прибуток, який, Словом, майже в 2-2,5 рази вище за прибуток вкладів у доларах або євро", — підкреслив Сергій Мамедов.

Водночас багато за конкретними ставками депозитів та доходами від них залежатимуть від розмірів облікової ставки. Остання встановлюється НБУ і поки що вона тільки зменшувалася, але зі зростанням інфляції може почати зростати.