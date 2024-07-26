Сколько можно заработать на депозите осенью. Прогнозы банкиров обнадеживают

Примерно с осени ставки по депозитам должны вырасти

Постоянные снижения учетной ставки НБУ делает банковские вклады в гривне не таким выгодными как прежде. Однако со второго полугодия ситуация может измениться и депозиты в национальной валюте могут оказаться более выгодными, чем прежде.

Такой прогноз "Телеграфу" дал председатель банка "Глобус" Сергей Мамедов. По его словам во втором полугодии банки будут активно развивать депозитные программы с особым акцентом на более длительные во времени вклады — от 1 года до 2,5 лет. Именно по таким депозитам банки предлагают наибольшие ставки доходности, достигающие 15% годовых.

По расчетам эксперта, в сравнению с первым полугодием, до конца 2024-го объем новых депозитных вкладов может возрасти в пределах 5-7%, что можно считать хорошим результатом на фоне инфляционных процессов. Однако он предупредил, что до конца года размер чистой прибыли по вкладам в национальной валюте в зависимости от срока размещения может снизиться до 4-5%.

"Ожидается, что, несмотря на довольно "оживленную" инфляцию, количество новых вкладов будет постепенно расти. Главная причина — для большинства граждан именно гривневые вклады являются наиболее приемлемой возможностью не только сохранить собственные сбережения от обесценивания, но и получить чистую прибыль, которая, к слову, почти в 2-2,5 раза выше прибыли вкладов в долларах или евро", — подчеркнул Сергей Мамедов.

Вместе с тем, многое по конкретным ставкам депозитов и доходам от них будет зависеть от размеров учетной ставки. Последняя устанавливается НБУ и пока она только уменьшалась, но с ростом инфляции может начать расти.