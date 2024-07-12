В Україні виставили на аукціон майже 50 тонн монет: скільки за них хочуть

Відвантаження здійснюється за рахунок покупця

Національний банк оголосив аукціон із продажу брухту монет із знищеними ознаками платіжності. Загальна вага лота складає 48 056,791 кг і до нього входять як копійки, так і гривні – це монети номіналом 1, 2, 5, 25, 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Державніторги.Онлайн". Стартова ціна лота — 2 000 123,64 грн. При цьому всі супутні витрати покладаються на майбутнього покупця.

"Відвантаження металобрухту з території Національного банку здійснюється за рахунок покупця, включаючи всі витрати, пов’язані з транспортуванням, розвантаженням, зважуванням. Національним банком не провадиться сортування монет за матеріалами при знищенні зображення", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що перед тим, як продавати монети на брухт, на банкнотно-монетному дворі НБУ на них на спеціальному обладнанні знищуються зображення. Після цього металобрухт продають через аукціони (переважно метал іде на переплавлення). Використовувати такі монети як платіжну одиницю неможливо, тому що на них немає позначень.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку монету номіналом 50 копійок можна продати майже за 185 доларів США.