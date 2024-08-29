Курс доллара в начале сентября: куда заведет украинцев валютный "коридор"

По словам банкиров валютные интервенции НБУ могут измениться

Конец лета на валютном рынке Украины характеризуется стабильностью курса доллара. Вероятнее всего, эта же ситуация будет наблюдаться и в первую неделю сентября.

Такое мнение "Телеграфу" выразил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его словам, 2-8 сентября ситуация на валютном рынке будет оставаться как в рамках прогнозов, так и соответствовать объективным реалиям.

Так, на фоне инфляционного влияния курсовые показатели несколько изменятся, однако это не будет мешать удержанию баланса спроса и предложения. В частности, на следующей неделе курсовые "коридоры", вероятно, будут в рамках 41-41,6 грн/долл. на межбанке и 41,2-41,8 грн/долл. на наличном рынке.

Можно ожидать, что объемы валютных интервенций регулятора будут на удовлетворительном уровне — 150-180 млн долл. в день, то есть на 15-20% ниже, чем в пиковые дни июля, когда доллар пересек отметку в 41 грн.

К тому же на фоне разновекторных курсовых колебаний они не будут нарушать систему валютных изменений, образованную вследствие действия режима управляемой гибкости. Иначе говоря, в течение недели курс доллара может колебаться в среднем на 50 копеек ежедневно, или на 80 копеек с начала до конца недели.

"Следовательно, ситуация на валютном рынке будет тяготеть к объективным инфляционным показателям, однако на рынке вряд ли будет наблюдаться отчаяние или паника: регулятор будет принимать эффективные меры, чтобы равновесие спроса и предложения было сохранено", — резюмирует Тарас Лесовой.

Тем временем, по прогнозам экспертов, курс доллара может достигнуть 46 гривен.