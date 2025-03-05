Без паперів і зайвої бюрократії: в "Дії" з’явиться новий документ

Новий сервіс у "Дії": що відомо?

Бета-тестування послуги "Дозвіл на зброю" у застосунку "Дія" наближається до завершення. Найближчим часом вона стане доступною для всіх громадян України.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу "Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага".

"Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не лише ветеранів, але, гадаю, серед них вона буде особливо популярною. Це "Дозвіл на зброю". Ми плануємо запустити її вже цього місяця. Наразі вона проходить фінальний етап бета-тестування", — заявив Федоров.

За його словами, нова послуга буде комплексною. Вона передбачатиме можливість подання заявки на отримання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї безпосередньо через застосунок. Крім того, користувачі зможуть отримати відповідний цифровий документ у "Дії", що дозволить пред’являти його в разі необхідності.

Міністр наголосив, що фізичні документи більше не знадобляться — достатньо буде електронного дозволу у "Дії" з QR-кодом, що підтверджує легальність володіння зброєю.

Запровадження цифрового дозволу має значно спростити процес отримання та використання відповідних документів, мінімізувати бюрократичні процедури та зробити послугу більш доступною для громадян.

Раніше "Телеграф" писав про те, що незабаром українці зможуть розлучатися онлайн через застосунок "Дія". Наразі команда розробників перебуває на стадії аналізу можливості впровадження цієї функції.