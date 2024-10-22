Курс трохи заспокоївся: скільки доведеться віддати за долар на цьому тижні

Тиску на показники майже не буде

Протягом цього тижня валютні експерти прогнозують стабільність курсу долара з мінімальними коливаннями.

Упродовж 22-27 жовтня на ринку збережуться тенденції, які спостерігались на минулому тижні. Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал.

"Обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься", — каже вона.

Золотько прогнозує, що курс готівкового долара на цьому тижні коливатиметься в діапазоні 41,30-41,70 гривень. Водночас на показники не буде тиснути сильний попит з боку населення, тому серйозного здорожчання валюти не очікується.

Курс долара в Україні станом на 22 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 22 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,12 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,50 (купівля) та 41,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2833 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи поповзе курс долара вгору на українському ринку в листопаді.