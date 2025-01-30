Сергій Гнезділов пояснив, чому повернувся на службу

На думку військового, його справу хотіли зробити показовою

Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який публічно пішов у СЗЧ, прокоментував своє повернення на службу. Таке рішення він ухвалив після того, як йому хотіли змінити строк покарання.

За словами Гнезділова, прокурор просив засудити його до 12 років позбавлення волі. Про це військовослужбовець розповів "Суспільному".

Сергій Гнезділов сказав, що сторона звинувачення хотіла призначення покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, хоча сам військовий вважає, що це у 2,5 більше, ніж має бути.

"Справа йде у напрямку не "посадити Гнезділова за злочин, який він скоїв". А справа йде у напрямку "посадити Сергія за те, що він не скоїв, але щоб показати всій країні, що ми можемо". Цього допустити ми точно не могли, тому було ухвалено рішення повертатися", – пояснив він.

Військовослужбовця звільнили у залі суду та повністю анулювали кримінальне переслідування. Якщо протягом кількох днів прокуратура не подасть апеляцію, на тому все закінчиться.

Єдиним наслідком кримінального провадження буде відповідний запис в особистій справі. Гнезділов збирається повернутися до 56-ї ОМПБр, де проходив службу раніше.

Хто такий Сергій Гнезділов

Сергію Гнезділову 24 роки, він підписав контракт із ЗСУ у 19, взявши академвідпустку під час навчання на кафедрі журналістики у Львівській політехніці. Він також є громадським активістом, засновником фестивалю "Виделка Fest". Був ведучим "++ подкаст" на hromadському.

У вересні 2024 року Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину після п’яти років служби. Метою такого кроку було привернення уваги до відсутності встановлених строків служби. Більшість військових погодилися з ним щодо проблеми звільнення зі служби, але не підтримали його методи.

Також Гнезділов, чиї дії кваліфікували як дезертирство, заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію так і не буде розроблено та ухвалено.