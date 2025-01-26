"Динамо" — РФШ: де і коли дивитись останній матч Біло-синіх у Лізі Європи

Кияни спробують голосно грюкнути дверима в Європі

У четвер, 30 січня, відбудеться завершальний, 8-й тур, основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — РФШ ("Ризька футбольна школа").

У прямому етері в Україні гру "Динамо" — РФШ покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч "Динамо" — РФШ відбудеться у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". Початок гри – о 22:00 за київським часом. Додамо, що обидві команди не борються за плей-оф ЛЄ.

Пряма трансляція протистояння Ліги Європи "Динамо" — РФШ буде доступна на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" або "Максимальна + благодійність". Вартість пробної передплати – від 69 грн.

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги Європи "Динамо" набрало одне очко та достроково припинило боротьбу за вихід у плей-офф ЛЄ. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му — від "Реала Сосьєдад" (0:3). У 7-му турі столична команда вирвала нічию у "Галатасарая" (3:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши в останньому раунді відбору.