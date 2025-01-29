"Динамо" — РФШ: букмекери оцінили шанси команд у Лізі Європи

Обидві команди не переслідують турнірних цілей

У четвер, 30 січня, "Динамо" в рамках 8-го туру Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 зустрінеться з латвійським ФК РФШ ("Ризька футбольна школа"). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — РФШ.

На думку букмекерів, у Біло-Синіх чудові шанси на перемогу в цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Динамо" — РФШ:

Favbet: (перемога "Динамо" 1,85 — нічия 3,75 — перемога РФШ 4,35)

William Hill: (1,83 — 3,70 — 4,20)

Bwin: (1,82 — 3,70 — 4,20)

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги Європи "Динамо" набрало одне очко та достроково припинило боротьбу за вихід у плей-оф ЛЄ. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му — від "Реала Сосьєдад" (0:3). У 7-му турі столична команда вирвала нічию у "Галатасарая" (3:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши в останньому раунді відбору.