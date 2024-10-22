Курс немного успокоился: сколько придется отдать за доллар на этой неделе

Давления на показатели почти не будет

В течение этой недели валютные эксперты прогнозируют стабильность курса доллара с минимальными колебаниями.

В течение 22-27 октября на рынке сохранятся тенденции, которые наблюдались на прошлой неделе. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

"Объем предложения иностранной валюты на межбанке должен немного снизиться, это может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора. Однако существенного роста курса не будет происходить", — говорит она.

Золотько прогнозирует, что курс наличного доллара на этой неделе будет колебаться в диапазоне 41,30-41,70 грн. В то же время показатели не будет давить сильный спрос со стороны населения, поэтому серьезного подорожания валюты не ожидается.

Курс доллара в Украине на 22 октября

По данным портала "Минфин", во вторник, 22 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,12 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,50 (покупка) и 41,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2833 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, поползет ли курс доллара вверх на украинском рынке в ноябре.