"Золоті" презенти. Київоблрада виділила на закупівлю прапорів майже 100 тисяч

Тендер вже провели

Київська обласна рада вирішила закупити партію прапорів України. На це вирішили витратити понад 97 тисяч гривень.

Інформація про це опублікована на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro. Відповідний тендер передбачав закупівлю 61 подарункового прапора України у коробці. Таким чином один такий набір обійдеться у 1600 гривень.

За умовами тендеру, ювелірні коробочки мають бути виготовлені із палітурного картону, кашовані білим дизайнерським папером. На лицевій має бути нанесений герб київської області фарбою золотого кольору. Полотно прапору має бути виготовлене з атласу розміром 150 на 100 сантиметрів та мати кишеню під флагшток.

Переможцем тендеру стала фізична особа-підприємець "Стріщенко Леся Володимирівна". Партію прапорів мають поставити замовнику до 29 листопада 2024 року.

Відповідний договір було укладено 1 листопада. Закупівлю провели без використання електронної системи.

Варто зазначити, що на популярних маркетплейсах прапори такого ж розмірі продаються за ціною від 350 до 550 гривень. Проте вони реалізуються без коробки.

Нагадаємо, у Борисполі Київської області вирішили закупити для навчального кабінету "Захист України" симулятори управління дронами. Для цього було оголошено спеціальний тендер на 737 тисяч гривень.