Некоторые украинцы могут оформить досрочную пенсию в 50 лет

Если женщина воспитывала до 6 лет ребенка с инвалидностью, то она может раньше выйти на отдых

Досрочную пенсию по возрасту могут оформить определенные категории лиц до достижения 50 и 55 лет. В настоящее время в эту категорию относятся матери лиц с инвалидностью с детства, которые воспитали их до шестилетнего возраста.

Женщины, которые воспитывали детей с инвалидностью, рассчитывают на досрочный отдых в 50 лет, если они имеют не менее 15 лет страхового стажа. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Оформить такую выплату можно за месяц до достижения указанного возраста, подав заявление и необходимые документы в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг Фонда.

Список необходимых документов:

Чтобы оформить выплату, заявителю необходимо получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подготовить цветные скан-копии документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, свидетельство о рождении ребенка и др.);

свидетельство о браке в случае смены фамилии;

документы о признании ребенка лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью (выписка из акта осмотра МСЭК; медицинское заключение учреждения здравоохранения; удостоверение получателя помощи; справка органа, назначающего помощь, о периоде назначения такой помощи);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5 х 3 см).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где и как пенсионеру можно узнать статус назначения выплаты.