По 5000 грн на дитину: хто з українців може отримати допомогу до новорічних свят

Грошовий формат підтримки обрали, щоб своєчасно допомогти сім’ям з урахуванням організаційних обставин

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У Щастинській міській територіальній громаді Луганської області розпочинається прийом документів на одноразову допомогу дітям з уразливих категорій. Розмір виплати – 5000 грн на кожну дитину.

Про початок соціальної програми повідомила Щастинська міська військова адміністрація. Гроші нададуть замість традиційних новорічних подарунків.

Підтримка призначена для дітей цієї громади, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і проживають на підконтрольній Україні території. Належність дитини до вразливої категорії (ВПО) потрібно підтвердити документально.

Які документи потрібні для отримання допомоги

Для оформлення виплати необхідно подати особисту заяву і копії документів заявника: паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків. У копії паспорта мають бути перша і друга сторінки, а також сторінка з місцем реєстрації. Для ID-картки потрібна копія довідки про місце реєстрації.

На дитину знадобляться копія свідоцтва про народження та копія довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи. Також потрібно додати копію документа, що підтверджує належність до вразливої категорії: для підтвердження відповідного статусу достатньо одного документа.

Копії документів для отримання допомоги має завірити заявник Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

До пакета документів входять і банківські реквізити: довідка про відкриття рахунку заявника в АТ КБ "ПриватБанк" або АТ "Ощадбанк". Ще один обов’язковий документ – витяг із реєстру територіальної громади заявника.

"Копії документів мають бути засвідчені заявником із зазначенням дати, підпису, прізвища та ініціалів, а також позначки "Згідно з оригіналом"", – повідомила Счастинська міська військова адміністрація.

Заявникам потрібно засвідчити копії документів позначкою "Згідно з оригіналом"

Як повідомляв "Телеграф", з 9 листопада 2026 деякі українці можуть подати заяву на одноразову зимову допомогу. Оформити її необхідно до середини грудня.