Некоторым из пенсионеров будут ежемесячно доплачивать по 2 тыс. грн: кого касается

На период действия военного положения пенсионерам-чернобыльцам предусмотрена доплата к выплатам

Некоторая категория пенсионеров будут ежемесячно получать повышенные выплаты в результате доплат. Одна из таких будет предоставляться пожилым лицам в сумме более 2 тысяч гривен.

Такая доплата будет производиться пенсионерам со статусом "чернобыльца", при условии, что они не работают. Об этом говорится в "Общественном".

Уточняется, что доплата в 2361 гривну предусмотрена для людей, которые не работают, но живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения при условии, если они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Начальник Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Татьяна Коваль отмечает, что эти средства будут начисляться только вышеупомянутой категории населения и будут предоставляться на период действия военного положения (ежемесячно).

Ранее Телеграф писал, что некоторые пенсионеры смогут получить выплату сразу за несколько месяцев. Однако это касается только внутренне перемещенных лиц.