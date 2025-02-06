Миллионеры "с окружной": сколько зарабатывают и на чем ездят харьковские прокуроры-пенсионеры

На "суперпенсии" из бюджета идет около 120 млрд грн в год

Руководитель Салтовской окружной прокуратуры Харькова Руслан Скуратович за месяц получает пенсию, превышающую пенсионные выплаты "рядовому украинцу" за год. И это кроме зарплаты, которая еще существенно больше. Не отстают от него и другие "окружные" коллеги.

"Телеграф" изучил декларации харьковских окружных прокуроров и был изрядно удивлен.

А как же закон?

Максимальный размер месячной пенсии для прокуроров в Украине регулируется сразу несколькими законодательными актами. И сегодня не должен превышать 23,61 тыс. грн в месяц, или 283,2 тыс. грн в год.

Так, Закон " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании " после изменений от 2017 года предусматривает, что "максимальный размер пенсии, назначенной на условиях законов Украины "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной), не может превышать десяти размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность" (по состоянию на 01.01.2025 — 2361 грн. — Ред.).

Аналогичное положение содержит и Закон " О прокуратуре ", где также после изменений 2015—2016 годов четко указано, что прокурорская пенсия "не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность".

Эти положения еще несколько лет назад были внесены в законодательство из-за возмущения общественности, чтобы выровнять вопиющий дисбаланс в размере пенсионного обеспечения госслужащих и "всех остальных" украинцев. Но, похоже, нормы законодательства не распространяются на прокуроров.

Как выяснил "Телеграф", работающие "пенсионеры" из Харьковской прокуратуры указывают в своих декларациях цифры 500, 700 и даже почти 900 тысяч гривен полученных пенсий в год.

Например, открываем декларацию руководителя Салтовской окружной прокуратуры Харькова Руслана Скуратовича. По данным с сайта НАПК, за 2023 год прокурор получил в качестве зарплаты 1 023 676 грн. При этом пенсия 43-летнего на то время прокурора составила 883 881 грн.

Интересно, что пенсию прокурор стал получать еще с 2021 года — тогда она, конечно, была меньше — "всего" 487 тысяч гривен. Впрочем, учитывая инфляцию, ее, так сказать, "абсолютный" размер не слишком отличается от текущего.

Не отстает от своего салтовского коллеги и Эдуард Новиков – глава Киевской окружной прокуратуры города Харькова. Согласно данным его декларации за 2023 год, он превзошел Скуратовича в зарплате (задекларировав более 1,5 млн грн в год), но несколько проиграл в пенсии — "всего" 807 тыс. грн.

А вот данные за 2023 год Куприянова Владимира Борисовича, руководителя Новобаварской окружной прокуратуры города Харькова: 1,5 млн зарплаты и 776 тыс. пенсии.

Продолжим изучать декларации харьковских прокуроров за 2023 год:

Сотник Сергей Александрович (Немышлянская окружная прокуратура) – 1,5 млн зарплаты и 494 тыс. пенсии.

Миргородский Эдуард Алексеевич (Купьянская окружная прокуратура) – 1,4 млн грн зарплаты, 458 тыс. грн пенсии.

Остальные окружные прокуроры Харьковщины, очевидно, пока не заработали на пенсию. Но, судя по их зарплатам (у каждого более 1 млн грн в год), можно прогнозировать, что вскоре количество "элитных пенсионеров" в харьковской прокуратуре может увеличиться.

Напомним, что на 1 января средняя пенсия в Украине, согласно данным Пенсионного фонда, составила 5789,05 грн, или 69,5 тыс. в год.

But how?

Напрашивается вопрос: как, несмотря на четкие нормы законодательства, ограничивающие максимальную пенсию для прокуроров, им удается обходить эти ограничения? Оказывается, виноваты во всем определенные пробелы в положениях законодательства, но прежде всего судьи, которые помогают прокурорам правильно трактовать эти положения.

В свое время коллеги из УП детально разобрали подобные кейсы и обнаружили, что сначала такой прокурор обращается в Пенсионный фонд с требованием начислить ему большую пенсию, а получив отказ – оспаривает ее в суде. Ну а там уже ссылается не на требования действующего законодательства, ограничивающего максимальный размер пенсии, а на положения устаревших законов (например, на Закон "О прокуратуре" в редакции от 2001 года, не содержавший "потолок" для пенсий), мотивируя, что именно он действовал до начала его прокурорско-трудового пути. В результате судьи обычно "идут навстречу" таким жалобщикам и позволяют превысить действующий пенсионный "лимит".

На конец прошлого года подобных "суперпенсионеров" в Украине с месячной выплатой более 23,6 тыс. грн (не только прокуроров, но и других категорий) насчитывалось около 24,5 тыс. человек . Соответственно, на ежегодные выплаты из бюджета на эти "суперпенсии" было потрачено около 120 млрд грн.

Тайный "мерин" для прокурорского пенсионера?

Учитывая почти миллионные пенсии, которые обеспечили себе харьковские окружные прокуроры, нет, в принципе, ничего удивительного, что у большинства из них в декларациях записано немало недвижимого имущества, а также недешевые автомобили.

К примеру, в декларации за 2023 год главного героя этого текста – салтовского окружного прокурора Руслана Скуратовича – записана AUDI Q3 Sportback 2020 года, стоимость которой – около 1 млн грн. А в его декларации за 2021 год (когда он только стал пенсионером) числился Mersedes-Bens GLC 220d (стоимость от 2 млн грн).

Но даже при таких зарплатах и пенсиях Скуратович, похоже, пытается скрыть от посторонних глаз свое истинное имущественное положение.

Так, к "Телеграфу" обратился источник, близко знакомый с Русланом Скуратовичем, который утверждает, что в его пользовании и фактической собственности находится Mercedes-Benz GLE 2021 года, который Скуратович якобы приобрел осенью 2022 года за 80 тысяч долларов. Причем деньги, по данным источника, прокурор заплатил наличными, а позже оформил "мерина" на мать, "забыв" внести его в декларацию, хотя все время пользовался автомобилем именно он.

"После доставки и получения автомобиля в декабре 2022 года, Mercedes-Benz GLE 2021 года зарегистрирован в ТСЦ МВД Харьковской области за Скуратович Евгенией Кузьминичной. Так, во владении матери Скуратовича Р. Ф. Скуратович Евгении Кузьминичны находился автомобиль Mercedes-Benz GLE, номерной знак АХ3888СО. По состоянию на сегодня автомобиль может быть перерегистрирован на третьих лиц с целью сокрытия", — говорит источник издания.

Редакция получила подтверждение и из других источников, что упомянутое авто действительно было зарегистрировано на Евгению Скуратович 1954 г. р., и собирается обратиться в НАПК, чтобы там дали оценку этой ситуации.

Также мы собираемся обратиться в Пенсионный фонд, чтобы там прокомментировали, действительно ли есть основания для начисления прокурорам пенсий, размер которых насквозь пробивает максимальный "потолок", определенный законом. После получения ответов мы обязательно проинформируем своих читателей. Не переключайтесь.