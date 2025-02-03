Що відомо про найбагатшу пенсіонерку в Україні Наталю Шапталу: біографія, майно та сім’я

Свою кар’єру в судовій справі Шаптала розпочала у далекому 1996 році

Найвище оплачуваною пенсіонеркою в Україні є колишня суддя Конституційного суду України (КСУ) Наталія Шаптала (якщо враховувати довічну виплату судді). Щомісяця вона отримує пенсію у розмірі 390 тисяч гривень.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Наталію Шапталу, її кар’єру, майно та особисте життя. Зазначимо, що у біографії колишньої судді є цікаві моменти.

Наразі екссудді 65 років. Вона є уродженкою Донецька. Свою кар’єру в судовій справі Шаптала розпочала 1996 року в Ленінському районному суді рідного міста.

З 2002 до 2006 року вона була суддею Апеляційного суду Донецької області. Потім наступні чотири роки працювала першим заступником голови Донецького апеляційного адміністративного суду.

У вересні 2010 року X з’їздом суддів України призначено суддею Конституційного суду України.

У травні 2019 року відбулося засідання суддів Конституційного суду України, на якому призначили головою КСУ Наталію Шапталу.

17 вересня 2019 року Наталія Шаптала звільнена з посади голови КСУ та з посади судді КСУ відповідно до пункту 4 частини другої статті 149-1 Конституції України на підставі поданої нею заяви про відставку.

Майно Наталії Шаптали

Остання декларація була подана Шапталою у 2019 році. У ній зазначено, що екссуддя має спільну квартиру з її сином Віталієм у Києві. Її чоловік має житловий будинок у Києво-Святошинському районі, квартиру в Києві, а також кілька земельних ділянок.

З дорогих речей, які вона задекларувала, є швейцарський годинник Ulysse Nardin, кільце, сережки та кулон.

У графі транспортних засобів зазначено, що автомобіль є лише у чоловіка Наталії Юрія. Йому належить Toyota Land Cruiser 2014 року.

Також чоловік Наталії Шаптали має 25% капіталу ТОВ "Захід Акватрейд".

У декларації екссуддя вказала, що за той рік заробила 2873807 гривень за основним місцем роботи. Ще 14 316 гривень вона отримала як зарплату у Національній академії внутрішніх справ. Пенсія становила 72 370 грн.

На банківських рахунках Шаптала зберігала 377 623 грн, 494 долари, 2086 євро. В іншому банку зберігалось 13 006 грн.

Наталія Шаптала. Фото: Espreso

Дорогий годинник Шаптали

У 2013 році фотограф Влад Содель оприлюднив знімок із XI з’їзду суддів України. На ньому Наталія Шаптала відображена в дорогому наручному годиннику вартістю $7-10 тис.

Фото: Антикор

Різні факти

2010 року Наталія Шаптала входила до складу Конституційного суду, який ухвалив рішення про повернення до Конституції 1996 року. Це рішення скасовувало конституційну реформу 2004 року та повертало президенту Віктору Януковичу максимальні повноваження.

У 2017 році Наталія Шаптала увійшла до топ-100 найвпливовіших українок (шістдесят перша позиція) за версією журналу "Фокус".

У лютому 2019 року Шаптала була серед суддів, які підтримали скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Після цього НАБУ була змушена закрити низку гучних розслідувань.

Особисте життя

За інформацією з відкритих джерел відомо, що Наталія Шаптала одружена. Пара має двох дітей.

Син Наталії – Віталій Шаптала, є прокурором Київської місцевої прокуратури №1. Його дружина Євгенія Шаптала також прокурором Київської місцевої прокуратури №1. Інший син Шаптали – Євген – суддя Київського апеляційного господарського суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найбагатшим пенсіонером в Україні є Сергій Ківалов (без урахування довічного грошового утримання судді). До речі, Сергій Ківалов отримав із рук Путіна дві нагороди. 2009 року йому вручили орден Дружби, а 2013 — медаль Пушкіна.